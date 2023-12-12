Заря – Брейдаблик: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

В четверг, 14 декабря, луганская "Заря" сыграет с исландским "Брейдабликом" в матче последнего 6-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для луганцев поединок состоится в польском городе Люблин на "Арене Люблин". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Перед заключительным туром "Заря" (4 очка) занимает третье место в группе B и окончательно потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. "Брейдаблик" с нулем в графе зачетных пунктов идет на последней позиции и также остался без еврокубковой весны.

Добавим, что в матче 2-го тура текущего розыгрыша Лиги конференций "Заря" на выезде обыграла "Брейдаблик" со счетом 1:0. Это единственная победа луганского клуба на групповой стадии в этом евросезоне.

В другом матче шестого тура этого квартета израильский "Маккаби" Тель-Авив (12 очков) примет бельгийский "Гент" (13 баллов). Оба клуба гарантировали себе участие в плей-офф и сразятся за итоговое первое место.

Отметим, что победители групп напрямую выходят в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Где смотреть матч Заря – Брейдаблик

На территории Украины поединок 6-го тура группового раунда Лиги конференций между "Зарей" и "Брейдабликом" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Заря – Брейдаблик

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Зарю". На победу бронзового призера чемпионата Украины принимаются ставки с коэффициентом 1,81. Ничья – 4,00. Выигрыш исландского коллектива – 4,40.

Читайте также:

Роналду забил свой 50-й гол в 2023 году и догнал бомбардирский показатель Холанда (видео)

Добивали ногами: в Турции президент клуба кулаком нокаутировал арбитра после матча – видео трэша

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей заключительного тура группового этапа