Заря — Буде-Глимт: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Заря — Буде-Глимт: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Для черно-белых на кону остается только престиж.

В четверг, 9 декабря , луганская "Заря" проведет матч заключительного, шестого, тура групповой стадии Лиги конференций против норвежского "Буде-Глимта".

Поединок состоится в Запорожье на "Славутиче-Арене". Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

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Где смотреть матч Заря — Буде-Глимт

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы на матч Заря — Буде-Глимт

Так, фаворитом этого противостояния является норвежский коллектив. На их победу коэффициент составляет 1,91. Ничья – 3,74. Победа подопечных Виктора Скрипника, в свою очередь, оценивается в 3,78.

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