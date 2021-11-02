Заря - ЦСКА София: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Заря - ЦСКА София: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Бронзовый призер УПЛ попытается повторить успех в Болгарии уже на родине.

В четверг, 4 ноября , луганская " Заря " проведет поединок 4-го тура групповой стадии Лиги конференций против болгарского ЦСКА (София).

Поединок состоится на "Славутиче-Арене" в Запорожье. Встреча начнется в 19.45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Заря - ЦСКА София

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Заря - ЦСКА София

Букмекеры считают "Зарю" фаворитом домашнего матча. На победу команды Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 2.12. Ничья - 3.50. Победа болгарского клуба - 3.55.

В 3-м туре группового этапа Лиги конференций "Заря" в гостях победила софийский ЦСКА (1:0) , добыв первые очки в турнире. Перед этим луганская команда на выезде со счетом 1:3 проиграла норвежскому "Буде-Глимту" и разгромно уступила в Запорожье римской "Роме" ( 0:3 ).

, добыв первые очки в турнире. Перед этим луганская команда на выезде норвежскому "Буде-Глимту" и разгромно уступила в Запорожье римской "Роме" ( ). Что касается ЦСКА Софии, то они начали выступления в группе с разгромного поражения от "Ромы" в гостях (1:5), а во 2-м туре - расписали в родных стенах безголевую ничью с "Буде-Глимтом" (0:0).

На экваторе группового этапа "Заря" (3 очка) занимает третье место группы С Лиги конференций. Лидирует "Буде-Глимт" (7 баллов). Второй идет "Рома" (6 пунктов). ЦСКА София (1) замыкает квартет.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сразятся против команд, занявших третьи места в группах ЛЕ.

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