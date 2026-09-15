Заря — Динамо: где смотреть и прогноз букмекеров на матч 7-го тура УПЛ

"Заря" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

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В субботу, 19 сентября, луганская "Заря" встретится с киевским "Динамо" в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 15:30.

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"Динамо" с 10 очками после пяти сыгранных поединков занимает четвертое место в таблице УПЛ. В предыдущем туре команда Игоря Костюка разгромила "Эпицентр" (3:0) и прервала двухматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Украины.

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"Заря" с 8 баллами после шести поединков находится на восьмой позиции в УПЛ. В прошлом туре подопечные Виктора Скрипника сыграли вничью с "Буковиной" (1:1).

Где смотреть матч Заря — Динамо

В Украине поединок "Заря" — "Динамо" в прямом эфире покажет канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Прогноз букмекеров на матч Заря — Динамо

Фаворитом матча букмекеры считают "Динамо". На победу киевлян можно поставить с коэффициентом 1,49. Ничья — 4,50. Выигрыш луганского клуба — 6,00.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко повторил исторический бомбардирский рекорд УПЛ.

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