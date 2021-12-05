"Заря" дожала одного из аутсайдеров и вылезла на третье место УПЛ (видео)

"Заря" дожала одного из аутсайдеров и вылезла на третье место УПЛ (видео)

Команда Виктора Скрипника продолжает борьбу за бронзовые награды.

Луганская "Заря" обыграла петровский "Ингулец" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Славутич-Арене" в Запорожье завершилась со счетом 1:0 .

Победный мяч был забит во втором тайме. На 62-й минуте отличился Денис Фаворов. Этого хозяевам хватило, чтобы одолеть команду Сергея Лавриненко.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Ингулец - 1:0. Фаворова (62`)

"Заря" (35 баллов) поднялась на третье место в таблице УПЛ и будет там по меньшей мере до понедельника, когда "Днепр-1" сыграет с "Черноморцем".

"Ингулец" (10 очков) остался на предпоследней, 15-й строчке.

В 18-м туре, после которого УПЛ отправится на зимние каникулы, команда Виктора Скрипника 12 декабря в Киеве сыграет с "Динамо", а подопечные Сергея Лавриненко 10 декабря примут "Десну".

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