"Заря" дожала одного из аутсайдеров и вылезла на третье место УПЛ (видео)

Команда Виктора Скрипника продолжает борьбу за бронзовые награды.
Луганская "Заря" обыграла петровский "Ингулец" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Славутич-Арене" в Запорожье завершилась со счетом 1:0.
Победный мяч был забит во втором тайме. На 62-й минуте отличился Денис Фаворов. Этого хозяевам хватило, чтобы одолеть команду Сергея Лавриненко.
- "Заря" (35 баллов) поднялась на третье место в таблице УПЛ и будет там по меньшей мере до понедельника, когда "Днепр-1" сыграет с "Черноморцем".
- "Ингулец" (10 очков) остался на предпоследней, 15-й строчке.
- В 18-м туре, после которого УПЛ отправится на зимние каникулы, команда Виктора Скрипника 12 декабря в Киеве сыграет с "Динамо", а подопечные Сергея Лавриненко 10 декабря примут "Десну".
Читайте также:
Гонка с "горняками" продолжается: "Динамо" одержало очередную победу в УПЛ
Украинский Доннарумма: голкипер "Ворсклы" установил исторический рекорд УПЛ
Гол дебютанта принес "Колосу" минимальную победу над "Металлистом-1925"