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"Заря" дожала одного из аутсайдеров и вылезла на третье место УПЛ (видео)

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"Заря" дожала одного из аутсайдеров и вылезла на третье место УПЛ (видео)

УПЛ

Команда Виктора Скрипника продолжает борьбу за бронзовые награды.

Луганская "Заря" обыграла петровский "Ингулец" в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Славутич-Арене" в Запорожье завершилась со счетом 1:0.

Победный мяч был забит во втором тайме. На 62-й минуте отличился Денис Фаворов. Этого хозяевам хватило, чтобы одолеть команду Сергея Лавриненко.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Ингулец - 1:0. Фаворова (62`)

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Заря - Ингулец - 1:0. Фаворова (62`)
  • "Заря" (35 баллов) поднялась на третье место в таблице УПЛ и будет там по меньшей мере до понедельника, когда "Днепр-1" сыграет с "Черноморцем".
  • "Ингулец" (10 очков) остался на предпоследней, 15-й строчке.
  • В 18-м туре, после которого УПЛ отправится на зимние каникулы, команда Виктора Скрипника 12 декабря в Киеве сыграет с "Динамо", а подопечные Сергея Лавриненко 10 декабря примут "Десну".

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