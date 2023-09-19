Заря – Гент: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Бронзовый призер чемпионата Украины проведет стартовый поединок в групповом раунде третьего по рангу евротурнира.

В четверг, 21 сентября, луганская "Заря" сыграет с бельгийским "Гентом" в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для луганцев встреча состоится в польском городе Люблин на "Арене Люблин". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Кроме "Гента", соперниками бронзового призера УПЛ на групповом этапе третьего по престижности еврокубка будут израильский "Маккаби" Тель-Авив и исландский "Брейдаблик", которые в первом туре сыграют между собой.

Где смотреть матч Заря – Гент

На территории Украины поединок между "Зарей" и "Гентом" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Заря – Гент

Букмекеры считают "Зарю" андердогом предстоящего поединка. На победу украинского клуба они предлагают поставить с коэффициентом 8,20. Ничья – 4,95. Выигрыш бельгийцев – 1,47.

После шести сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Украины луганский клуб с 5 очками занимает лишь 13-е место в турнирной таблице. В своем последнем поединке команда Валерия Кривенцова проиграла "Металлисту 1925" (1:2).

"Гент" лидирует в чемпионате Бельгии, набрав 14 очков в шести стартовых турах. В предыдущем матче "буйволы" расписали ничью с клубом "Ауд-Хеверле Левен" (1:1).

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