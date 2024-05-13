"Заря" и "Верес" не определили сильнейшего в заключительном матче 28-го тура УПЛ (видео)

На старте встречи луганчане вышли вперед, но после перерыва ровенский клуб отыгрался.
"Заря" сыграла вничью с "Вересом" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый берег" в Киеве завершился со счетом 1:1.
Команда Юрия Коваля вышла вперед уже на 9-й минуте игры – отметился Александр Яцык.
Однако удержать победу луганчане не сумели. Во втором тайце ровенский клуб сравнял счет. Это произошло на 60-й минуте благодаря автоголу Романа Вантуха.
Обзор матча "Заря" – "Верес"
После этого матча "Заря" (32 очка) занимает восьмое место в УПЛ. "Верес" (24 балла) идет на 14-й позиции, в зоне стыковых матчей за право остаться в элитном дивизионе.
В следующем туре "Заря" 19 мая будет противостоять ЛНЗ, а "Верес" в тот же день примет "Александрию".
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