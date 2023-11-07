Заря – Маккаби Тель-Авив: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Поединок между украинским и израильским клубами состоится в Польше.

В четверг, 9 ноября, луганская "Заря" встретится с "Маккаби" Тель-Авив в поединке 4-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для луганцев встреча будет сыграна в польском городе Люблин на "Арене Люблин". Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что поединок 3-го тура Лиги конференций между этими командами УЕФА перенес с 26 октября на 25 ноября из-за нападения террористической организации ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газы.

Также в этом квартете выступают бельгийский "Гент" и исландский "Брейдаблик", которые померяются силами параллельно с матчем "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив.

В настоящее время единоличным лидером группы является "Гент" (7 очков). "Заря" с 4 баллами занимает второе место. "Маккаби" Тель-Авив (3 пункта) идет на третьей позиции. Замыкает турнирную таблицу "Брейдаблик" (0).

Где смотреть матч Заря – Маккаби Тель-Авив

На территории Украины поединок между "Зарей" и "Маккаби" Тель-Авив в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив.

Прогнозы букмекеров на матч Заря – Маккаби Тель-Авив

Букмекеры считают фаворитом грядущего поединка израильский клуб. На победу "Маккаби" Тель-Авив принимаются ставки с коэффициентом 1,75. Ничья – 3,90. Выигрыш бронзового призера чемпионата Украины – 5,00.

Напомним, победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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