Заря – Маккаби Тель-Авив: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Текстовый репортаж третьего поединка луганцев на групповой стадии третьего по престижности еврокубка.

В четверг, 9 ноября, луганская "Заря" встретится с "Маккаби" Тель-Авив в поединке 4-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для луганцев встреча будет сыграна в польском городе Люблин на "Арене Люблин". Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что поединок 3-го тура Лиги конференций между этими командами УЕФА перенес с 26 октября на 25 ноября из-за нападения террористической организации ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газы.

Также в этом квартете выступают бельгийский "Гент" и исландский "Брейдаблик", которые померяются силами параллельно с матчем "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив.

В настоящее время единоличным лидером группы является "Гент" (7 очков). "Заря" с 4 баллами занимает второе место. "Маккаби" Тель-Авив (3 пункта) идет на третьей позиции. Замыкает турнирную таблицу "Брейдаблик" (0).

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Заря" – "Маккаби" Тель-Авив.