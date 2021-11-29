"Заря" минимально победила "Александрию" и поднялась на четвертое место в УПЛ

Победу команде Рябоконя принес гол Имерекова.
В рамках заключительного матча 16-го тура украинской Премьер-лиги луганская "Заря" на выезде минимально победила "Александрию".
Единственный гол поединка забил на 16-й минуте Максим Имереков.
Хозяева поля пытались отыграться, но безрезультатно. Финальный свисток зафиксировал победу "Зари" – 1:0.
- После 16 туров "Заря" расположилась на четвертом месте турнирной таблицы, имея в активе 32 очка. От "Днепра-1", который закрывает тройку лидеров, подопечные Рябоконя отстают всего на 2 очка.
- "Александрия" находится на седьмом месте с 23 очками.
- В следующем туре 5 декабря "Заря" примет "Ингулец", а "Александрия" дома сыграет с "Минаем".
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