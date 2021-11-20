"Заря" неожиданно уступила одному из аутсайдеров и рискует потерять третье место в УПЛ

"Заря" неожиданно уступила одному из аутсайдеров и рискует потерять третье место в УПЛ

Команда Виктора Скрипника не привезла ни одного очка из Львова.

Луганская "Заря" сенсационно проиграла "Львову" в гостевом поединке 15-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Арене Львов" завершилась в пользу хозяев - 2:1 .

Подопечные Олега Дулуба дважды поразили ворота луганчан в первом тайме. Уже на первой минуте бразилец Шина вывел львовский клуб вперед, а на 31-й минуте защитник гостей Ловро Цвек отличился автоголом.

Команда Виктора Скрипника ответила только голом Максима Лунева на 64-й минуте.