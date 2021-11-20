"Заря" неожиданно уступила одному из аутсайдеров и рискует потерять третье место в УПЛ

Команда Виктора Скрипника не привезла ни одного очка из Львова.
Луганская "Заря" сенсационно проиграла "Львову" в гостевом поединке 15-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Арене Львов" завершилась в пользу хозяев - 2:1.
Подопечные Олега Дулуба дважды поразили ворота луганчан в первом тайме. Уже на первой минуте бразилец Шина вывел львовский клуб вперед, а на 31-й минуте защитник гостей Ловро Цвек отличился автоголом.
Команда Виктора Скрипника ответила только голом Максима Лунева на 64-й минуте.
- "Заря" прервала свою серию из трех побед подряд. Луганчане с 29 очками занимают третье место в УПЛ, но могут опуститься ниже после поединков "Ворсклы" и "Днепра-1".
- "Львов" (13 баллов) поднялся на 11-ю строчку, оторвавшись от зоны вылета.
- В следующем туре УПЛ "Заря" 29 ноября на выезде сыграет с "Александрией", перед этим команда Скрипника 25 ноября в Италии сразится с "Ромой" в матче 5-го тура группового раунда Лиги конференций.
- "Львов" 26 ноября померяется силами с "Мариуполем" в рамках 16-го тура УПЛ.