"Заря" объявила о возвращении тренера, с которым дважды подряд завоевывала "бронзу" УПЛ

Виктор Скрипник / © ФК Заря

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Луганская "Заря", выступающая в украинской Премьер-лиге (УПЛ), объявила о назначении Виктора Скрипника на пост главного тренера.

Об этом сообщается на официальной странице луганского клуба в Facebook.

Срок контракта 55-летнего украинского специалиста с "черно-белыми" не разглашается.

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У руля луганцев Скрипник заменил хорвата Младена Бартуловича, об уходе которого было сообщено ранее.

Скрипник во второй раз возглавил "Зарю". Во время первого периода под его руководством (2019-2022) луганский клуб дважды подряд завоевал "бронзу" УПЛ (сезоны 2019/20 и 2020/21), а также играл в финале Кубка страны в сезоне-2020/2021.

Также Скрипнику принадлежит тренерский рекорд "Зари" по очкам в групповом этапе еврокубков. В сезоне-2021/22 луганчане набрали 7 зачетных пунктов в Лиге конференций.

К слову, после завершения сезона-2024/25 в УПЛ произошел ряд тренерских изменений. Арда Туран заменил Марино Пушича в "Шахтере". Руслан Ротань ушел из "Александрии" и возглавил "Полесье". Иван Федик возглавил "Рух" вместо Виталия Пономарева, который стал наставником ЛНЗ вместо Романа Григорчука. А Патрик ван Леувен заменил Юрия Вернидуба в "Кривбассе".

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Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).