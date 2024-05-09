"Заря" обыграла "Колос" в перенесенном матче УПЛ и почти обезопасила себя от вылета (видео)

"Заря" на выезде обыграла "Колос" в перенесенном матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок в Ковалевке завершился со счетом 0:1 .

Победный гол луганчане забили в середине первого тайма. На 23-й минуте Эдуардо Герреро отличился после передачи Дениса Антюха.

Для панамского форварда это девятый гол в текущем розыгрыше УПЛ. Лидером бомбардирской гонки остается нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат, на счету которого 13 забитых мячей.

Обзор матча "Колос" – "Заря"

Благодаря этой победе "Заря" (31 очко) прервала свою четырехматчевую безвыигрышную серию и поднялась на восьмое место в турнирной таблице УПЛ. За три тура до конца отрыв подопечных Юрия Коваля от зоны плей-офф за сохранение прописки в элитном дивизионе увеличился до шести баллов. "Колос" (29 пунктов) опустился на десятую позицию.

В своих следующих матчах украинского чемпионата "Заря" 13 мая сыграет с "Вересом", а "Колос" в тот же день примет ЛНЗ.

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