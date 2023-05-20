"Заря" одержала уверенную победу и не отпустила "Шахтер" и "Днепр-1" в чемпионской гонке

Команда Патрика ван Леувена выиграла седьмой подряд поединок во внутреннем первенстве.

"Заря" обыграла "Ингулец" в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Встреча на столичном стадионе имени Лобановского закончилась со счетом 2:0 .

Первый тайм луганчане выиграли с минимальным преимуществом – Владимир Бражко реализовал пенальти на 21-й минуте встречи.

После перерыва подопечные Патрика Ван Леувена сумели удвоить счет. На 81-й минуте точку в этой игре поставил Назарий Русин.

Отметим, что это уже седьмая подряд победа луганцев в чемпионате Украины.

Таким образом, "Заря" (61 балл) продолжает идти третьей в турнирной таблице УПЛ и сохраняет шансы побороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон и даже за чемпионство. За три тура до финиша луганчане отстают на 3 очка от "Днепра-1", а от "Шахтера" – на 5.

В свою очередь, "Ингулец" (27 пунктов) располагается на 12-й позиции. Команда Сергея Ковальца продолжает бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В следующем туре "Заря" 24 мая сразится с "Шахтером", а "Ингулец" дем позже примет "Металлист 1925".

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