"Заря" одолела "Ворсклу" в матче 18-го тура УПЛ – полтавчане доигрывали вдесятером (видео)

"Заря" обыграла "Ворсклу" в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок состоялся в Житомире и завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече был забит в конце первого тайма. После подачи с углового на 37-й минуте Эдуардо Герреро не попал как следует по мячу, но хорватский новичок луганского клуба Яков Башич в своем дебютном матче головой расстрелял ворота с близкой дистанции.

Завершать поединок полтавчанам пришлось в меньшинстве – на 70-й минуте красную карточку заработал Илья Крупский.

Обзор матча "Заря" – "Ворскла"

Эта победа позволила луганцам покинуть зону переходных матчей за сохранение прописки в УПЛ и с 15 очками подняться на 12-е место. "Ворскла" (23 балла) занимает восьмую позицию.

В следующем туре "Заря" 3 марта сыграет против "Александрии", а полтавчане днем ранее встретятся с "Вересом".

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