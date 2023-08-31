"Заря" оформила камбэк и сенсационно победила "Славию", но вылетела в Лигу конференций

Луганская команда выиграла ответный матч, однако уступила по сумме двух встреч.

Луганская "Заря" победила пражскую "Славию" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, однако не смогла выйти в следующую стадию этого турнира. Игра завершилась со счетом 2:1 .

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для луганцев поединок состоялся в польском городе Люблин.

В первом матче в Праге "Заря" проиграла "Славии" со счетом 0:2, поэтому теперь бронзовому призеру УПЛ необходимо было атаковать, чтобы выровнять ситуацию в противостоянии.

Луганчане вышли вперед на 32-й минуте – Даниил Алефиренко забил чрезвычайно красивый гол дальним ударом в девятку.

А через девять минут украинская команда неожиданно сравняла счет в двухматчевой дуэли – Денис Антюх протянул мяч по левому флангу и мощно пробил низом в ближний угол.

Однако завоевать путевку в групповой этап Лиги Европы луганскому клубу не удалось. На 83-й минуте за чешский коллектив забил Матей Юрашек.

Таким образом, "Заря" по итогам двух встреч уступила "Славим" со счетом 2:3.

Осенью луганчане сыграют в групповом этапе третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций. "Славия" выступит в групповом раунде Лиги Европы.

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