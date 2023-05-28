"Заря" победила "Александрию" и сохранила шансы на выход в Лигу чемпионов (видео)

Луганская команда сравнялась с "Днепром-1" по набранным очкам.
"Заря" обыграла "Александрию" в выездном матче 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:2.
На 9-й минуте игры Назарий Русин вывел луганчан вперед. Голевую передачу отдал Евгений Шахов.
Назарий Русин красивым ударом открывает счет в матче против Александрии #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/HBZcr0d2kh— Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 28, 2023
В середине первого тайма команда Патрика ван Леувена удвоила свое преимущество – Сергей Булеца отличился после передачи Русина.
Сергей Булеца удваивает счет в матче против Александрии #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/QjeYdNx2jV— Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 28, 2023
Добавим, что Русин сделал 15-е и 16-е результативное действие в текущем сезоне УПЛ – это его лучший показатель в карьере.
Таким образом, "Заря" гарантировала себе медали чемпионата Украины. Луганская команда занимает третье место, имея одинаковое количество очков с "Днепром-1", но уступает днепрянам по результатам личных встреч.
В заключительном туре УПЛ 4 июня "Заря" сойдется с "Минаем, а "Александрия" встретится с "Рухом". Параллельно "Днепр-1" будет играть с "Кривбассом". Именно в заключительном туре определится, кто завоюет серебряные медали УПЛ и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Напомним, "Шахтер" за тур до финиша завоевал "золото" УПЛ и в следующем сезоне уже точно сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.
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