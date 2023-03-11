"Заря" победила аутсайдера и закрепилась на третьем месте в УПЛ, "Металлист" проиграл обидчику "Динамо"

Завершились еще два поединка 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

В матчах 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Заря" обыграла "Львов" ( 3:1 ), а "Ингулец" нанес поражение "Металлисту" ( 2:1 ).

Луганский клуб одержал победу на стадионе имени Лобановского в Киеве. На 34 минуте номинальных хозяев вывел вперед Назарий Русин.

На 54-й минуте преимущество луганчан удвоил Максим Имереков. Через 16 минут команда Патрика ван Леувена довела дело до разгрома – отметился Сергей Булеца.

Львовяне ответили только голом престижа, который на 87-й минуте забил Владислав Бугай.

"Заря" (34 очка) закрепилась на третьем месте в УПЛ. "Львов" с 12 баллами занимает последнюю строчку.

В следующем туре луганчане сыграют с "Динамо", а львовская команда встретится с "Кривбассом". Оба матча состоятся 18 марта.

В параллельном матче победу "Ингульцу" принес дубль Владимира Одарюка, который забил на 28-й и 77-й минутах. "Металлист" сумел отличиться лишь однажды – Пати Малумандсоко стал автором гола на 64-й минуте.

Отметим, что в компенсированное время Малумандсоко получил прямую красную карточку.

Для "Ингульца" это вторая подряд победа после зимней паузы. Петровцы начали 2023 год сенсационным триумфом над киевским "Динамо".

"Ингулец" (19 очков) поднялся на девятое место в УПЛ. "Металлист" (16 баллов) занимает 13-ю позицию.

В следующем туре петровский клуб 19 марта сыграет с "Черноморцем", а харьковчане 17 марта сойдутся с "Александрией".

Читайте также:

Ротань снова без победы: "Александрия" едва избежала поражения против одного из аутсайдеров УПЛ

Зинченко второй раз подряд признали лучшим игроком месяца в "Арсенале": украинец остроумно отреагировал

Заработал победный пенальти: Коваленко помог своей команде одолеть "Интер" в Серии А (видео)