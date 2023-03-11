"Заря" победила аутсайдера и закрепилась на третьем месте в УПЛ, "Металлист" проиграл обидчику "Динамо"

Завершились еще два поединка 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
В матчах 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Заря" обыграла "Львов" (3:1), а "Ингулец" нанес поражение "Металлисту" (2:1).
Луганский клуб одержал победу на стадионе имени Лобановского в Киеве. На 34 минуте номинальных хозяев вывел вперед Назарий Русин.
На 54-й минуте преимущество луганчан удвоил Максим Имереков. Через 16 минут команда Патрика ван Леувена довела дело до разгрома – отметился Сергей Булеца.
Львовяне ответили только голом престижа, который на 87-й минуте забил Владислав Бугай.
- "Заря" (34 очка) закрепилась на третьем месте в УПЛ. "Львов" с 12 баллами занимает последнюю строчку.
- В следующем туре луганчане сыграют с "Динамо", а львовская команда встретится с "Кривбассом". Оба матча состоятся 18 марта.
В параллельном матче победу "Ингульцу" принес дубль Владимира Одарюка, который забил на 28-й и 77-й минутах. "Металлист" сумел отличиться лишь однажды – Пати Малумандсоко стал автором гола на 64-й минуте.
Отметим, что в компенсированное время Малумандсоко получил прямую красную карточку.
Для "Ингульца" это вторая подряд победа после зимней паузы. Петровцы начали 2023 год сенсационным триумфом над киевским "Динамо".
- "Ингулец" (19 очков) поднялся на девятое место в УПЛ. "Металлист" (16 баллов) занимает 13-ю позицию.
- В следующем туре петровский клуб 19 марта сыграет с "Черноморцем", а харьковчане 17 марта сойдутся с "Александрией".
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