"Заря" победила "Кудровку" в заключительном матче второго тура УПЛ (видео)

"Заря" – "Кудровка"

"Заря" победила "Кудровку" в заключительном матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:1 .

Луганчане открыли счет на 21-й минуте встречи – дебютный гол в УПЛ забил Роман Саленко.

На старте второго тайма клуб из одноименного села Черниговской области отыгрался – на 48-й минуте отличился Артем Легостаев.

Но подопечным Виктора Скрипника удалось вырвать победу – на 56-й минуте автором решающего результативного удара стал бразильский защитник Джордан.

Обзор матча "Заря" – "Кудровка"

Благодаря этой победе "Заря" (4 очка) поднялась на четвертое место в таблице УПЛ. В стартовом туре луганский клуб сыграл вничью против ЛНЗ (0:0).

"Кудровка" (3 балла) занимает седьмую позицию в УПЛ. В первом туре дебютант элитного дивизиона сотворил громкую сенсацию, обыграв серебряного призера прошлого сезона "Александрию" (3:1).

В третьем туре "Заря" 18 августа встретится с "Кривбассом", а "Кудровка" днем ранее сразится с другим новичком УПЛ "Полтавой".