"Заря" победила в первом официальном матче года и приблизилась к плей-офф Лиги конференций

В четверг, 4 августа, состоялся первый поединок 3-го отборочного ранда Лиги конференций сезона-2022/23 между луганской "Зарей" и румынской "Университатей".

Луганская "Заря" победила в первом поединке квалификации Лиги конференций румынскую "Университату" со счетом 1:0 .

Единственный гол поединка забил на 56-й минуте Денис Нагнойный. 20-летний футболист забил головой после подачи с углового.

Для "Зари" этот матч стал первым официальным поединком 2022 года из-за войны в Украине, а также дебютным для нового главного тренера Патрика ван Леувена.

Ответный матч состоится в четверг, 11 августа.

Напомним, что 2 августа определился соперник победителя пары "Заря" — "Университатя" в раунде плей-офф Лиги конференций. Оппонентом триумфатора дуэли между украинским и румынским коллективами станет победитель пары "Лугано" (Швейцария) — "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль).

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