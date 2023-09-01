"Заря" получила соперников в группе Лиги конференций: результаты жеребьевки

Вашему вниманию состав всех групп основного раунда третьего по рангу евротурнира.
В пятницу, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.
В ней приняли участие 32 клуба, которые были поделены на восемь групп по 4 команды в каждой.
Своих соперников в третьем по престижности еврокубке также узнал бронзовый призер чемпионата Украины – луганская "Заря", которая уступила пражской "Славии" в плей-офф квалификации Лиги Европы.
Во время жеребьевки луганчане находились в третьей корзине и попали в квартет B, где сыграют против бельгийского "Гента", израильского "Маккаби" Тель-Авив и исландского "Брейдаблика".
Отметим, что "Заря" – единственный представитель нашей страны в групповом раунде Лиги конференций. В квалификации этого турнира играли "Ворскла", "Динамо" и "Днепр-1", но никому из них не удалось пробиться в осеннюю часть еврокубков.
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций
|группа A
|группа B
|Лилль (Франция)
|Гент (Бельгия)
|Слован Братислава (Словакия)
|Маккаби Тель-Авив (Израиль)
|Олимпия Любляна (Словения)
|Заря (Украина)
|КИ Клаксвик (Фарерские острова)
|Брейдаблик (Исландия)
|группа C
|группа D
|Динамо Загреб (Хорватия)
|Брюгге (Бельгия)
|Виктория Пльзень (Чехия)
|Буде-Глимт (Норвегия)
|Астана (Казахстан)
|Бешикташ (Турция)
|Балкани (Косово)
|Лугано (Швейцария)
|группа E
|группа F
|АЗ Алкмаар (Нидерланды)
|Ференцварош (Венгрия)
|Астон Вилла (Англия)
|Фиорентина (Италия)
|Легия (Польша)
|Генк (Бельгия)
|Зриньски (Босния и Герцеговина)
|Чукарички (Сербия)
|группа G
|группа H
|Айнтрахт (Германия)
|Фенербахче (Турция)
|ПАОК (Греция)
|Лудогорец (Болгария)
|ХИК (Финляндия)
|Спартак Трнава (Словакия)
|Абердин (Шотландия)
|Нордшеланд (Дания)
Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.
Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 21 сентября по 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.
Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Айя-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).
Напомним, 31 августа донецкий "Шахтер" узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов.
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