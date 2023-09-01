"Заря" получила соперников в группе Лиги конференций: результаты жеребьевки

В пятницу, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24.

В ней приняли участие 32 клуба, которые были поделены на восемь групп по 4 команды в каждой.

Своих соперников в третьем по престижности еврокубке также узнал бронзовый призер чемпионата Украины – луганская "Заря", которая уступила пражской "Славии" в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Во время жеребьевки луганчане находились в третьей корзине и попали в квартет B, где сыграют против бельгийского "Гента", израильского "Маккаби" Тель-Авив и исландского "Брейдаблика".

Отметим, что "Заря" – единственный представитель нашей страны в групповом раунде Лиги конференций. В квалификации этого турнира играли "Ворскла", "Динамо" и "Днепр-1", но никому из них не удалось пробиться в осеннюю часть еврокубков.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций

группа A группа B Лилль (Франция) Гент (Бельгия) Слован Братислава (Словакия) Маккаби Тель-Авив (Израиль) Олимпия Любляна (Словения) Заря (Украина) КИ Клаксвик (Фарерские острова) Брейдаблик (Исландия) группа C группа D Динамо Загреб (Хорватия) Брюгге (Бельгия) Виктория Пльзень (Чехия) Буде-Глимт (Норвегия) Астана (Казахстан) Бешикташ (Турция) Балкани (Косово) Лугано (Швейцария) группа E группа F АЗ Алкмаар (Нидерланды) Ференцварош (Венгрия) Астон Вилла (Англия) Фиорентина (Италия) Легия (Польша) Генк (Бельгия) Зриньски (Босния и Герцеговина) Чукарички (Сербия) группа G группа H Айнтрахт (Германия) Фенербахче (Турция) ПАОК (Греция) Лудогорец (Болгария) ХИК (Финляндия) Спартак Трнава (Словакия) Абердин (Шотландия) Нордшеланд (Дания)

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

Матчи группового этапа Лиги конференций пройдут с 21 сентября по 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги конференций – 18 декабря.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая 2024 года на стадионе "Айя-София" в Афинах (домашняя арена АЕКа).

Напомним, 31 августа донецкий "Шахтер" узнал соперников в групповом раунде Лиги чемпионов.

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