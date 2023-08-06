"Заря" потерпела второе подряд поражение на старте нового сезона УПЛ

"Заря" проиграла "Кривбассу" в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киевской области завершился со счетом 1:3 .

Луганчане вышли вперед на 4-й минуте встречи – Денис Антюх реализовал пенальти.

В конце первого тайма криворожцы восстановили паритет – ударом с пенальти забил Максим Лунев.

На старте второй половины поединка "Кривбасс" повел в счете усилиями Клима Приходько, отличившегося на 57-й минуте.

На 72-й минуте "Заря" осталась в меньшинстве – Илья Гулько получил вторую желтую карточку.

За минуту до конца основного времени криворожский клуб мог забивать в третий раз, но Дмитрий Хомченовский не реализовал пенальти. Однако в компенсированное время "Кривбасс" таки забил еще – точку в игре поставил Роман Дебелко.

Для "Зари" это второе поражение подряд на старте нового сезона УПЛ. В первом туре луганчане неожиданно потерпели поражение в игре с "Рухом" (2:1).

В свою очередь, "Кривбасс" набрал первые очки в текущем розыгрыше чемпионата Украины. В прошлом туре команда Юрия Вернидуба уступила "Александрии" (1:0).

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