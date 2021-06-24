"Заря" потеряла двух ключевых футболистов в летнее межсезонье

Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня прекратили выступления за луганскую команду.

Полузащитники Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня покинули "Зарю".

Об этом сообщил гендиректор луганского клуба Станислав Оганов.

По его словам, игроки решили не продлевать контракты с бронзовым призером УПЛ.

"С Юрченко и Иванисеней мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в "Заре" завершена и они продолжат карьеру в других клубах", - сказал Оганов.

27-летний Юрченко выступал за "Зарю" с лета 2019 года. Он провел в составе луганского клуба 68 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 ассистов.

27-летний Иванисеня играл в "Заре" два года. На его счету 6 голов и 2 результативные передачи в 67 матчах за луганский клуб.

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