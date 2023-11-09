"Заря" проиграла "Маккаби" Тель-Авив и опустилась на третье место в группе Лиги конференций (видео)

Луганская "Заря" потерпела поражение от "Маккаби" Тель-Авив в поединке 4-го тура группового этапа Лиги конференций. Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину номинально домашняя для луганцев встреча состоялась в польском Люблине и завершилась со счетом 1:3 .

Еще в первом израильский клуб трижды отличился в воротах бронзового призера чемпионата Украины. На 7-й минуте счет в игре открыл Деррик Лукассен, красиво забив ударом пяткой.

А потом дубль оформил Дор Перец, оба раза замкнув навесы партнеров ударом головой. На 26-й минуте голевую передачу отдал Эран Захави, а на 43-й минуте ассист записал в свой актив Милсон.

Во втором тайме команда Валерия Кривенцова пыталась выбраться из затруднительного положения. На 57-й минуте Петар Мичин с рикошетом от защитника "Маккаби" в касание замкнул прострел с левого фланга, однако после просмотра видеоповтора арбитр зафиксировал офсайд у Игоря Горбача и отменил гол.

На 67-й минуте близок к взятию ворот был Викентий Волошин, но низом в касание пробил в дальнюю штангу. И все же, луганчане сократили отставание в счете – на 74-й минуте выход один на один с голкипером реализовал Даниил Алефиренко. Однако на камбэк сил у украинской команды уже не хватило.

В другом матче 4-го тура этой группы исландский "Брейдаблик" на своем поле уступил бельгийскому "Генту" со счетом 2:3.

Таким образом, лидером группы является "Гент" (10 очков). "Маккаби" Тель-Авив (6 баллов) поднялся на вторую позицию. "Заря" (4 пункта) опустилась на третье место. Замыкает турнирную таблицу "Брейдаблик" (0).

Стоит отметить, что "Заря" и "Маккаби" Тель-Авив имеют один матч в запасе. Поединок 3-го тура Лиги конференций между этими командами УЕФА перенес с 26 октября на 25 ноября из-за нападения террористической организации ХАМАС на Израиль и операции сил обороны страны в Секторе Газы.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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