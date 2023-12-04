"Заря" расписала ничью с "Рухом" и осталась в зоне прямого вылета из УПЛ (видео)

"Заря" и "Рух" не определили победителя в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ужгороде завершился вничью 0:0 .

За всю игру команды создали очень мало голевых моментов. Сложностей добавил еще и заснеженный газон. У луганского клуба шансы отличиться имели Эдуардо Герреро и Игорь Кирюханцев, но они их не реализовали.

Львовский клуб также мог вырвать победу, но Илья Квасница пробил в перекладину. Как результат, безголевая ничья.

Обзор матча "Заря" – "Рух"

Будет добавлен в скором времени.

"Заря" имеет 11 очков после 13 сыгранных матчей и остается в зоне прямого вылета из УПЛ, занимая предпоследнее 15-е место. "Рух" с 25 баллами после 16 поединков идет на пятой позиции.

В следующем туре УПЛ, который станет последним перед зимней паузой, "Заря" 9 декабря на выезде встретится с лидером чемпионата "Кривбассом". Днем позже "Рух" приедет в гости к "Ворскле".

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