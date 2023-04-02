"Заря" разбила одного из аутсайдеров УПЛ и не подпустила "Динамо" в турнирной таблице

Луганчане закрепились на третьем месте в чемпионате Украины.

"Заря" разгромила "Рух" в матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Лобановского в Киеве завершился со счетом 3:0 .

На 18-й минуте луганский клуб вышел вперед – пенальти реализовал Сергей Булеца.

Во втором тайме команда Патрика ван Леувена укрепила свое преимущество. На 64-й минуте отличился Назарий Русин, а точку в матче на 86-й минуте поставил Владислав Погорилый.

"Заря" (40 очков) занимает третье место в турнирной таблице УПЛ – луганчане сохранили 4-очковый отрыв от киевского "Динамо", которое идет четвертым. "Рух" (17 баллов) остался на предпоследней строчке.

В следующем туре "Заря" 8 апреля на выезде сыграет с "Кривбассом". В тот же день "Рух" будет принимать "Верес".

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