"Заря" разгромно проиграла "Генту" в Лиге конференций – вратарь соперника получил страшную травму (видео)

Луганский клуб досрочно потерял шансы на выход в плей-офф еврокубка.

Луганская "Заря" разгромно уступила бельгийскому "Генту" в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Поединок на "Геламко Арене" завершился победой хозяев со счетом 4:1 .

"Буйволы" сразу принялись действовать первым номером и на 20-й минуте открыли счет во встрече. 18-летний Малик Фофана совершил сольный проход от центрального круга и с линии штрафной метко пробил низом в дальний угол.

Во втором тайме бельгийский клуб увеличил свое преимущество в счете – сначала автоголом отличился защитник луганцев Арсений Батагов, а затем за "буйволов" забили Гифт Орбан и Омри Гендельман.

На 82-й минуте украинская команда забила гол престижа – Денис Нагнойный пробил издали, а резервный вратарь "Гента" Дави Роф допустил грубую ошибку.

Отметим, что основной голкипер "Гента" Поль Нарди во втором тайме получил страшную травму. 29-летний француз выбил мяч и неудачно вывернул ногу, после чего громко закричал. На поле появились врачи, которые долго оказывали ему медицинскую помощь. В итоге пострадавшего вынесли с поля на носилках.

Обзор матча "Гент" – "Заря"

К слову, в поединке стартового тура группового этапа Лиги конференций, который прошел в сентябре в польском Люблине, "Заря" вырвала ничью у "Гента" (1:1).

В другом матче пятого тура этой группы израильский "Маккаби" Тель-Авив на выезде обыграл исландский "Брейдаблик" (1:2).

Таким образом, перед заключительным туром "Заря" (4 очка) окончательно потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. "Гент" (13 баллов) и "Маккаби" Тель-Авив (12) досрочно гарантировали себе участие в плей-офф. "Брейдаблик" (0), как и луганский клуб, остался без еврокубковой весны.

В заключительном туре группового этапа Лиги конференций 14 декабря "Заря" в Люблине примет "Брейдаблик", а "Гент" и "Маккаби" Тель-Авив разыграют между собой итоговое первое место.

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги конференций (1/16 финала) сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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