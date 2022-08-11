"Заря" разгромно проиграла "Университати" и вылетела из Лиги конференций

В четверг, 11 августа, состоялся второй поединок 3-го отборочного ранда Лиги конференций сезона-2022/23 между луганской "Зарей" и румынской "Университатей".

Луганская "Заря" уступила в поединке за выход в плей-офф квалификации Лиги конференций румынской "Университати" со счетом 3:0 .

Счет матча открыли хозяева поля на 5-й минуте – Рауль Силва забил головой.

В начале второго тайма Штефан Баярам удвоил преимущество своей команды, а через шесть минут Никушор Банку довел счет до разгромного.

Команда Патрика ван Леувена пыталась навязать сопернику борьбу, но безуспешно.

Для "бело-черных" это был только второй официальный матч в 2022 году. В первой встрече с "Университатой" луганская команда победила со счетом 1:0.

Напомним, что соперником "Университати" в раунде плей-офф Лиги конференций станет "Хапоэль" Беер-Шева, победивший в квалификации швейцарский "Лугано".

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