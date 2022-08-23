"Заря" разобралась с "Ворсклой" в центральном поединке стартового тура УПЛ

Встреча прошла на стадионе "Авангард" в Ужгороде и завершилась победой луганского клуба со счетом 3:1 .

Подопечные Патрика ван Леувена быстро вышли вперед - уже на 7-й минуте пенальти реализовал Егор Назарина.

На 30-й минуте Денис Безбородько удвоил преимущество номинальных хозяев, ассистировал ему Владислав Кабаев.

После перерыва снова сработала связка Кабаев - Безбородько. Первый во второй раз отдал результативную передачу, а второй оформил дубль.

На 73-й минуте полтавчане сократили отставание в счете - Денис Олейник реализовал пенальти, но на большее "зелено-белых" уже не хватило. Таким образом, Виктор Скрипник во главе "Ворсклы" уступил своей бывшей команде на старте нового сезона УПЛ.

Во втором туре "Ворскла" 27 августа примет "Верес", а "Заря" в тот же день проведет гостевой поединок против "Львова".

Напомним, в матче-открытии УПЛ-2022/23 "Шахтер" не сумел переиграть "Металлист 1925".

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