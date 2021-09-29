Заря - Рома: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Заря - Рома: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

"Мужики" будут противостоять команде Жозе Моуринью.

В четверг, 30 сентября, луганская "Заря" сыграет матч второго тура группового этапа Лиги конференций. Соперником команды Виктора Скрипника станет римская "Рома".

Поединок состоится на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Заря - Рома

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Заря - Рома

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является итальянский клуб. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.45. Ничья - 4.54. Победа луганчан - 6.85.

В 1-м туре группового этапа Лиги конеренций "Заря" в гостях со счетом 1:3 проиграла норвежскому "Буде-Глимту", а "Рома" разгромила софийский ЦСКА (5:1).

норвежскому "Буде-Глимту", а "Рома" разгромила софийский ЦСКА (5:1). Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах поборются против команд, которые заняли третьи места в группах ЛЕ.

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