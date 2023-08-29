Заря – Славия: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги Европы

В случае неудачи луганчане гарантированно выступят на групповом этапе Лиги конференций.

В четверг, 31 августа, луганская "Заря" сыграет с пражской "Славией" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для луганцев поединок состоится в польском городе Люблин на "Арене Люблин". Начало – в 20:00 по киевскому времени.

В первом матче в Праге "Заря" проиграла "Славии" со счетом 0:2 .

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда автоматически попадет в групповой этап третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.

Где смотреть матч Заря – Славия

На территории Украины ответный поединок плей-офф отбора Лиги Европы между "Зарей" и "Славией" в прямом эфире покажут телеканал УНИАН и Youtube-канал FootballHub.

Кроме того, игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

На нашем сайте также будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Заря" – "Славия".

Прогнозы букмекеров на матч Заря – Славия

Очевидным фаворитом грядущего поединка букмекеры называют чешский клуб. На победу "Славии" принимаются ставки с коэффициентом 1,48. Ничья – 4,70. Выигрыш луганцев – 7,30.

В проходе "Славии" в следующую стадию турнира практически никто не сомневается. А вот выход "Зари" в групповой этап Лиги Европы станет огромной сенсацией, которая оценена коэффициентом 17,50.

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