Заря – Славия: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги Европы

Смотрите решающий поединок луганцев против чешского клуба за место в групповом этапе Лиги Европы.

В четверг, 31 августа, луганская "Заря" сыграет с пражской "Славией" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2023/24.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для луганцев поединок состоится в польском городе Люблин на "Арене Люблин". Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что в первой игре этих команд в Праге "Заря" проиграла "Славии" со счетом 0:2 .

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравшая команда автоматически попадет в групповой этап третьего по престижности еврокубка – Лиги конференций.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Заря" – "Славия" из Youtube-канала FootballHub.

Поединок также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале УНИАН.

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