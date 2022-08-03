Заря — Университатя: где смотреть матч квалификации Лиги конференций и прогнозы букмекеров

В четверг, 4 августа, луганская "Заря" проведет первый поединок 3-го отборочного ранда Лиги конференций сезона-2022/23 против румынской "Университати".

Украинская команда, которую недавно возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен, начинает свой еврокубковый путь в сезоне-2022/23.

Первым оппонентом луганчан будет представитель Румынии – "Университатя" (Крайова). Этот коллектив на предыдущей стадии третьего по престижности еврокубка прошел албанскую "Влазнию" (1:1, 3:0).

Дуэль между "Зарей" и "Университатей" начнется в 20:30 по киевскому времени. Это будет номинально домашний поединок для "бело-черных", однако из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов он состоится за пределами Украины, а именно польском городе Люблин.

Где смотреть матч Заря — Университатя

В Украине поединок будет транслировать телеканал 2+2, однако с 10-минутным опозданием. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.

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Прогнозы букмекеров на матч Заря — Университатя.

В первой дуэли букмекеры отдают предпочтение гостям. Так, коэффициент на победу румын составляет 2,40. Ничья – 3,24. Победа украинского коллектива, в свою очередь, оценивается в 2,94. Проход "Зари" в плей-офф отбора оценен коэффициентом 2,25, а румынской команды – 1,60.

Ответный поединок состоится в четверг,11 августа, в Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

2 августа определился соперник победителя пары "Заря" — "Университатя" в раунде плей-офф Лиги конференций. Оппонентом триумфатора дуэли между украинским и румынским коллективами станет победитель пары "Лугано" (Швейцария) — "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль;

победителя пары "Заря" — "Университатя" в раунде плей-офф Лиги конференций. Оппонентом триумфатора дуэли между украинским и румынским коллективами станет победитель пары "Лугано" (Швейцария) — "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль; Неудачник двухматчевого противостояния между "Зарей" и "Университетом" покинет еврокубки;

По итогам сезона-2021/22 румыны заняли в своем чемпионате третье место.

Добавим, что здесь также могла сыграть и полтавская "Ворскла", однако она во 2-м раунде отбора вылетела от шведского АИКа.