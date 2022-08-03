Заря — Университатя: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций

Текстовый репортаж первого поединка 3-го отборочного ранда Лиги конференций сезона-2022/23 между луганской "Зарей" и румынской "Университатей".

В четверг, 4 августа, луганская "Заря" проведет первый поединок 3-го отборочного ранда Лиги конференций сезона-2022/23 против румынской "Университати".

Украинская команда, которую недавно возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен, начинает свой еврокубковый путь в сезоне-2022/23.

Дуэль между "Зарей" и "Университатей" начнется в 20:30 по киевскому времени. Это будет номинально домашний поединок для "бело-черных", однако из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов он состоится за пределами Украины, а именно в польском городе Люблин.

Посмотреть матч "Заря" - "Университатя" можно будет на платформе "Киевстар ТВ".

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2 августа определился соперник победителя пары "Заря" — "Университет" в раунде плей-офф Лиги конференций. Оппонентом триумфатора дуэли между украинским и румынским коллективами станет победитель пары "Лугано" (Швейцария) — "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль);

победителя пары "Заря" — "Университет" в раунде плей-офф Лиги конференций. Оппонентом триумфатора дуэли между украинским и румынским коллективами станет победитель пары "Лугано" (Швейцария) — "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль); Неудачник двухматчевого противостояния между "Зарей" и "Университетом" покинет еврокубки;

По итогам сезона-2021/22 румыны заняли в своем чемпионате третье место.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого поединка между украинским и румынским клубами.