"Заря" уверенно победила "Минай" в стартовом матче 20-го тура УПЛ (видео)

Луганская команда продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате Украины.

"Заря" обыграла "Минай" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Левый берег" в Киевской области завершился со счетом 2:0 .

Луганчане вышли вперед на 18-й минуте встречи – Денис Антюх отличился после передачи Вячеслава Чурко.

Перед перерывом Эдуардо Герреро мог удваивать преимущество своей команы, но этот гол после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме подопечные Юрия Коваля смогли забить второй мяч – окончательный счет игры на 74-й минуте установил Владислав Бугай.

Обзор матча "Заря" – "Минай"

Будет добавлен в скором времени.

Победа позволила "Заре" (19 очков) и подняться на 11-е место в УПЛ. Луганский клуб не проиграет уже пять матчей подряд в чемпионате Украины. "Минай" (10 баллов) идет на последней, 16-й строчке.

В следующем туре "Заря" 12 марта сыграет в Киеве против "Динамо", а закарпатцы в тот же день во Львове померяются силами с "Шахтером".

Читайте также:

Стартовала продажа билетов на матч плей-офф отбора Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина: как купить

Сборная Украины анонсировала проведение товарищеского матча перед стартом Евро-2024: кто соперник

Утверждены даты и время начала полуфинальных матчей Кубка Украины по футболу