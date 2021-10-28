"Заря" в экстра-тайме дожала "Рух" на пути в четвертьфинал Кубка Украины

"Заря" в экстра-тайме дожала "Рух" на пути в четвертьфинал Кубка Украины

Дубль в активе иранского нападающего Шахаба.

Луганская "Заря" прошла львовский "Рух" в 1/8 финала Кубка Украины.

Поединок на стадионе "СКИФ" во Львове завершился победой команды Виктора Скрипника со счётом 2:0 . Оба гола гости забили в экстра-тайме, основное время встречи закончилось нулевой ничьей.

Путевку в четвертьфинал луганцам принес иранский нападающий Захедитабар Шахаб, расписавшись в воротах соперника на 100-й и 110-й минутах.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" пробились в 1/4 финала национального кубка. "Бело-синие" победили "Мариуполь" (2:1), а "горняки" разбили "Черноморец" (3:0).

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Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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