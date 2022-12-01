"Заря" в голевой перестрелке не сумела выиграть последний матч года и сравняться с "Шахтером" и "Динамо"

"Заря" и "Колос" расписали ничью в перенесенном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:2 .

Ковалевцы вышли вперед на 10-й минуте, когда результативный удар нанес Сергей Болбат.

Луганский клуб восстановил паритет через девять минут – Сергей Булеца реализовал пенальти.

На старте второго тайма "Колос" вернул себе преимущество – Сергей Чоботенко отличился на 52-й минуте.

На 59-й минуте матч был прерван после сигнала воздушной тревоги. Когда игра возобновилась, "Заря" смогла во второй раз отыграться – на 63-й минуте забитый мяч в свой актив записал Игорь Кирюханцев.

На 84-й минуте команды снова столкнулись с проблемами – стадион "Динамо" остался без освещения. К счастью, игру быстро удалось возобновить, но голов в этом поединке уже не было.

После этого результата "Заря" с 28 очками осталась на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ – подопечные Патрика ван Леувена не воспользовались шансом догнать "Шахтер" и "Динамо", имеющих по 30 зачетных пунктов. В свою очередь, "Колос" имеет 20 баллов и идет шестым.

Далее команды отправляются на зимний перерыв, после которого уже в начале марта луганчане сыграют с "Ворсклой", а ковалевцы померяются силами с "Кривбассом".

Читайте также:

Выбыл до конца сезона: легионер лидера УПЛ получил серьезную травму

"Динамо" одержало разгромную победу в последнем матче 2022 года и ворвалось в топ-3 УПЛ

Гола Довбика стало мало: "Днепр-1" неожиданно проиграл "Кривбассу" в УПЛ