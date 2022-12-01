"Заря" в голевой перестрелке не сумела выиграть последний матч года и сравняться с "Шахтером" и "Динамо"

Команда Патрика Ван Леувена отправилась зимовать на четвертом месте в турнирной таблице.
"Заря" и "Колос" расписали ничью в перенесенном матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:2.
Ковалевцы вышли вперед на 10-й минуте, когда результативный удар нанес Сергей Болбат.
Луганский клуб восстановил паритет через девять минут – Сергей Булеца реализовал пенальти.
На старте второго тайма "Колос" вернул себе преимущество – Сергей Чоботенко отличился на 52-й минуте.
На 59-й минуте матч был прерван после сигнала воздушной тревоги. Когда игра возобновилась, "Заря" смогла во второй раз отыграться – на 63-й минуте забитый мяч в свой актив записал Игорь Кирюханцев.
На 84-й минуте команды снова столкнулись с проблемами – стадион "Динамо" остался без освещения. К счастью, игру быстро удалось возобновить, но голов в этом поединке уже не было.
- После этого результата "Заря" с 28 очками осталась на четвертом месте в турнирной таблице УПЛ – подопечные Патрика ван Леувена не воспользовались шансом догнать "Шахтер" и "Динамо", имеющих по 30 зачетных пунктов. В свою очередь, "Колос" имеет 20 баллов и идет шестым.
- Далее команды отправляются на зимний перерыв, после которого уже в начале марта луганчане сыграют с "Ворсклой", а ковалевцы померяются силами с "Кривбассом".
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