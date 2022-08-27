"Заря" в голевой перестрелке вырвала победу и возглавила турнирную таблицу УПЛ

В субботу, 27 августа, в рамках 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Львов" принимал луганскую "Зарю".
Луганская "Заря" на выезде обыграла "Львов". Матч украинской Премьер-лиги завершился со счетом – 3:2.
Счет матча был открыт уже на 8-й минуте. После подачи гостей со штрафного Максим Имереков сбросил головой точно на ногу Роману Вантуху, с лета расстрелявшему ворота с нескольких метров.
На 12-й минуте хозяева ответили Виталий Бойко обыграл Олега Данченко – и пробил точно в дальний угол.
В начале второго тайма "Львов" вышел вперед – отличился Назарий Ничь. "Заря" сравняла счет менее чем за десять минут — Дмитрий Мышнев первым же своим касанием доставил мяч в сетку после паса Кристиана.
На последних секундах основного времени Даниил Алефиренко вырвал для гостей победу.
- После матча 2-го тура у луганской команды шесть очков и находится на первом месте турнирной таблицы, "Львов" с нулем зачетных баллов остался в зоне вылета.
- В следующем туре "Заря" в домашнем матче встретится с киевским "Динамо", а "Львов" сыграет гостевой матч против "Кривбасса".
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