"Заря" в голевой перестрелке вырвала победу и возглавила турнирную таблицу УПЛ

В субботу, 27 августа, в рамках 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Львов" принимал луганскую "Зарю".

Луганская "Заря" на выезде обыграла "Львов". Матч украинской Премьер-лиги завершился со счетом – 3:2 .

Счет матча был открыт уже на 8-й минуте. После подачи гостей со штрафного Максим Имереков сбросил головой точно на ногу Роману Вантуху, с лета расстрелявшему ворота с нескольких метров.

На 12-й минуте хозяева ответили Виталий Бойко обыграл Олега Данченко – и пробил точно в дальний угол.

В начале второго тайма "Львов" вышел вперед – отличился Назарий Ничь. "Заря" сравняла счет менее чем за десять минут — Дмитрий Мышнев первым же своим касанием доставил мяч в сетку после паса Кристиана.

На последних секундах основного времени Даниил Алефиренко вырвал для гостей победу.

После матча 2-го тура у луганской команды шесть очков и находится на первом месте турнирной таблицы, "Львов" с нулем зачетных баллов остался в зоне вылета.

В следующем туре "Заря" в домашнем матче встретится с киевским "Динамо", а "Львов" сыграет гостевой матч против "Кривбасса".

Читайте также:

Скандал вокруг футбола: почему посмотреть матчи можно только платно

Матч УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" может быть сыгран в Лондоне — СМИ

Победила в дерби: "Александрия" удачно начала сезон в УПЛ