"Заря" в компенсированное время оформила яркий камбэк против "Ворсклы" и ворвалась в топ-3 УПЛ (видео)

Во втором тайме полтавчане остались в меньшинстве.

Луганская "Заря" победила полтавскую "Ворсклу" в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счётом 2:3 .

Первый тайм встречи выиграли полтавчане. Албанский нападающий "Ворсклы" Таулант Сефери оформил дубль – на 5-й минуте он забил с игры, а на 16-й реализовал пенальти.

Однако после перерыва луганчане совершили феерический камбэк. На 57-й минуте отставание "Зари" сократил Владимир Бражко. На 72-й минуте "Ворскла" осталась в меньшинстве – вторую желтую карточку заработал Лукас Рамирес.

Команда Патрика ван Леувена воспользовалась численным большинством в компенсированное время. На 90+1-й минуте счет сравнял Назарий Русин, а еще через две минуты Бражко с пенальти принес луганцам победу, оформив дубль.

Обзор матча

После этой победы "Заря" (31 очко) поднялась на третье место в УПЛ, сдвинув киевское "Динамо" (30 баллов) на четвертую строчку. "Ворскла" (18 пунктов) занимает девятую позицию.

В следующем туре луганский коллектив 11 марта сыграет со "Львовом", а полтавчане на следующий день встретятся с "Вересом".

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