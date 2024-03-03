"Заря" в меньшинстве удержала ничью против "Александрии" в 19-м туре УПЛ (видео)

"Александрия" сыграла вничью с "Зарей" в домашнем матче 19-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:0 .

За всю игру хозяева поля нанесли 11 ударов против 8 у соперника (в створ ворот – 2:2), однако ни одна из команд так и не смогла забить.

Отметим, что на 72-й минуте луганчане остались в меньшинстве – вторую желтую карточку получил бразилец Джордан.

Однако команда Руслана Ротаня не сумела воспользоваться численным преимуществом, чтобы вырвать победу.

Обзор матча "Александрия" – "Заря"

После этого матча "Александрия" (18 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. "Заря" (16 баллов) находится на 12-й позиции.

В следующем туре отечественного первенства "Александрия" 9 марта сыграет с "Полесьем", а "Заря" 7 марта встретится с "Минаем".

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