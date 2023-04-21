"Заря" в меньшинстве удержала победу над "Колосом" и вышла на второе место в УПЛ (видео)

"Заря" на выезде обыграла "Колос" в стартовом матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече команда Патрика ван Леувена забила на 31-й минуте. Владимир Бражко отметился точным дальним ударом после розыгрыша штрафного.

Отметим, что почти весь второй тайм луганчане были вынуждены играть в меньшинстве после того, как на 55-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Игорь Снурницын.

"Заря" (46 очков) поднялась на второе место в УПЛ. Луганский клуб на один балл обошел "Днепр-1", у которого две игры в запасе. "Колос" (30 баллов) занимает шестую позицию.

В следующем туре подопечные ван Леувена 29 апреля сыграют с "Черноморцем", а ковалевцы днем ранее примут "Шахтер".

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