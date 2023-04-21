"Заря" в меньшинстве удержала победу над "Колосом" и вышла на второе место в УПЛ (видео)

Луганчане ворвались в зону Лиги чемпионов.
"Заря" на выезде обыграла "Колос" в стартовом матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в этой встрече команда Патрика ван Леувена забила на 31-й минуте. Владимир Бражко отметился точным дальним ударом после розыгрыша штрафного.
Владимир Бражко забивает дальним выстрелом из-за пределов штрафной #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/LSAdU22wYy— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 21, 2023
Отметим, что почти весь второй тайм луганчане были вынуждены играть в меньшинстве после того, как на 55-й минуте вторую желтую карточку и удаление заработал Игорь Снурницын.
"Заря" (46 очков) поднялась на второе место в УПЛ. Луганский клуб на один балл обошел "Днепр-1", у которого две игры в запасе. "Колос" (30 баллов) занимает шестую позицию.
В следующем туре подопечные ван Леувена 29 апреля сыграют с "Черноморцем", а ковалевцы днем ранее примут "Шахтер".
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