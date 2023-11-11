"Заря" во второй раз с начала сезона осталась без главного тренера – кто будет руководить командой

Луганская "Заря" объявила, что главный тренер Валерий Кривенцов после матча 4-го тура группового этапа Лиги конференций против "Маккаби" Тель-Авив написал заявление об увольнении по личному желанию.

Как сообщает официальный сайт "черно-белых", вместе с Кривенцевым команду также покинул его помощник Александр Коваль.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор луганского клуба Юрий Коваль.

Это уже вторая отставка главного тренера в "Заре" с начала текущего сезона. Кривенцов возглавлял луганцев с 9 сентября, когда заменил серба Ненада Лалатовича.

Сейчас "Заря" занимает 13-е место в УПЛ, набрав 10 очков после 11 сыгранных матчей. Следующий поединок луганчане проведут в воскресенье, 12 ноября, против ЛНЗ.

В Лиге конференций бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Украины с 4 очками после трех матчей идет на третьей строчке группы В. После паузы на игры сборных "Заря" 25 ноября проведет перенесенный поединок 3-го тура с "Маккаби" Тель-Авив.

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