"Заря" вырвала ничью у лидера чемпионата Бельгии на старте группового этапа Лиги конференций (видео)

Луганская "Заря" сыграла вничью с бельгийским "Гентом" в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций – 1:1 .

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашняя для луганцев встреча состоялась в польском городе Люблин на "Арене Люблин".

Первый тайм игры прошел без голов. В середине второй половины матча лидер чемпионата Бельгии сумел выйти вперед – на 67-й минуте Эндрю Хюльсагер, который перед этим появился на замену, прострелил с правого края штрафной, а Уго Кейперс в касание переправил мяч в сетку.

Очень быстро команда Валерия Кривенцова сумела сравнять счет – на 70-й минуте Эдуардо Герреро в центре штрафной "буйволов" в касание пробил низом в дальний угол после передачи Игоря Кирюханцева.

В конце поединка бельгийский клуб большими силами атаковал и мог вырвать победу, но сейвы голкипера луганчан Никиты Турбаевского, а один раз и попадание соперника в штангу позволили "Заре" сохранить ничью и заработать первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

Обзор матча

В параллельном матче стартового тура группы B израильский "Маккаби" Тель-Авив на своем поле обыграл исландский "Брейдаблик" со счетом 3:2.

Во втором туре группового раунда Лиги конференций 5 октября "Заря" в Исландии сыграет против "Брейдаблика", а "Гент" будет принимать "Маккаби" Тель-Авив.

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Обладатели вторых мест в стыковых матчах сыграют с восемью клубами, которые займут третьи позиции на групповом этапе Лиги Европы.

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