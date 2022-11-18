"Заря" за 14 минут разгромила "Александрию" и закрепилась в топ-3 УПЛ

Команда Патрика ван Леувена разобралась с прямым конкурентом по борьбе за еврокубки.

Луганская "Заря" разбила "Александрию" в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 4:1 .

В первом тайме команды обошлись без голов. А вот во второй половине встречи коллектив Патрика ван Леувена оказался на голову сильнее соперника.

На 62-й минуте счет открыл Богдан Бутко, а уже через шесть минут Сергей Булеца удвоил преимущество луганцев. На 70-й минуте Бутко оформил дубль, а еще через шесть минут Денис Антюх забил четвертый мяч в ворота александрийцев.

Подопечные Юрия Гуры смогли ответить лишь голом Сергея Рыбалки на 78-й минуте, который уже не повлиял на результат поединка.

"Заря" набрала 26 очков и занимает третье место в таблице УПЛ. "Александрия" имеет 23 балла и идет пятой.

В следующем туре, после которого команды отправится на зимнюю паузу, луганчане 27 ноября сыграют с "Минаем", а александрийцы 28 ноября встретятся с "Рухом". Перед этим команда Гуры проведет 23 ноября перенесенный матч 1-го тура против "Днепра-1".

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