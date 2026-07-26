Зарядил на победу: Усик прочел молитву Джошуа перед боем в Саудовской Аравии

Энтони Джошуа и Александр Усик / © instagram.com/usykaa

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик, который в конце июня отказался от своих поясов, поддержал британца Энтони Джошуа перед боем с албанцем Кристианом Пренгой.

Украинский боксер прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы посетить этот поединок. Перед выходом британца на ринг он лично прочел ему молитву. Видео момента разлетелось соцсетями.

Джошуа победил Пренгу брутальным нокаутом во втором раунде. Интересно, что в первой 3-минутке Эй Джей дважды побывал в нокдауне.

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Сразу после победы Джошуа украинец подошел к рингу и тепло обнял британца, поздравив его с победой.

Отметим, что Усик и Джошуа не только близкие друзья, но и бывшие соперники. Украинец дважды боксировал против британца — в сентябре 2021 года и августе 2022-го. В обоих титульных поединках Александр победил решением судей.

Бой против Пренги должен стать промежуточным для Джошуа перед поединком против другого звездного британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри.

Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на бой, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Точные дата и место проведения долгожданного поединка станут известны позже.

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Сам "Цыганский король" 24 июля техническим нокаутом победил поляка Мариуша Ваха в поединке, который состоялся на арене "Max Muay Thai Stadium" в городе Паттая (Таиланд).

Ранее сообщалось, что Джошуа сделал громкое заявление о супербое с Фьюри.

Также мы рассказывали, что Фьюри оставил оскорбительное послание Джошуа после победы над экс-соперником Владимиром Кличко.

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