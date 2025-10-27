- Дата публикации
Защищал одноклубника: "Реал" принял важное решение после удаления Лунина в Эль Классико
"Королевский клуб" обжалует красную карточку украинского голкипера.
Мадридский "Реал" собирается обжаловать красную карточку украинского вратаря Андрея Лунина, который был наказан в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Барселоны".
Об этом сообщает Madrid Xtra.
26-летний украинец, который провел весь поединок на скамейке для запасных, под занавес встречи в технической зоне принял участие в схватке с игроками "Барселоны". Он потолкался с футболистами каталонского клуба, а также кричал в их адрес: "Сядьте".
В итоге главный арбитр встречи показал Лунину красную карточку за то, что Андрей "подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере".
В то же время мадридский клуб считает, что Лунин защищал вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора от агрессии со стороны скамейки запасных "Барселоны". Поэтому "Реал" решил подать протест на удаление украинского голкипера.
Отметим, что в этом сезоне Лунин еще не сыграл ни одного поединка за мадридский клуб, оставаясь на скамейке для запасных – место в рамке ворот "бланкос" всегда занимал бельгиец Тибо Куртуа.
Напомним, "Реал" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 2:1. За "сливочных" забивали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Каталонцы ответили только голом Фермина Лопеса.
После этой победы "Реал" (27 очков) укрепил свое лидерство в Ла Лиге. "Барселона" (22 балла) осталась на втором месте.
В следующем туре команда Хаби Алонсо 1 ноября примет "Валенсию", а подопечные Ханси Флика днем позже дома сразятся с "Эльче".