Защищал одноклубника: "Реал" принял важное решение после удаления Лунина в Эль Классико

Андрей Лунин

Мадридский "Реал" собирается обжаловать красную карточку украинского вратаря Андрея Лунина, который был наказан в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Барселоны".

Об этом сообщает Madrid Xtra.

26-летний украинец, который провел весь поединок на скамейке для запасных, под занавес встречи в технической зоне принял участие в схватке с игроками "Барселоны". Он потолкался с футболистами каталонского клуба, а также кричал в их адрес: "Сядьте".

В итоге главный арбитр встречи показал Лунину красную карточку за то, что Андрей "подошел к скамейке запасных соперника в агрессивной манере".

В то же время мадридский клуб считает, что Лунин защищал вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора от агрессии со стороны скамейки запасных "Барселоны". Поэтому "Реал" решил подать протест на удаление украинского голкипера.

Отметим, что в этом сезоне Лунин еще не сыграл ни одного поединка за мадридский клуб, оставаясь на скамейке для запасных – место в рамке ворот "бланкос" всегда занимал бельгиец Тибо Куртуа.

Напомним, "Реал" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 2:1. За "сливочных" забивали Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Каталонцы ответили только голом Фермина Лопеса.

После этой победы "Реал" (27 очков) укрепил свое лидерство в Ла Лиге. "Барселона" (22 балла) осталась на втором месте.

В следующем туре команда Хаби Алонсо 1 ноября примет "Валенсию", а подопечные Ханси Флика днем позже дома сразятся с "Эльче".