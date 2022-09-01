Защищая Украину от российских захватчиков, погиб известный крымский ультрас

Во время контрнаступления в Херсонской области погиб известный фанат симферопольской "Таврии" — Святослав "Свят" Алексапольский.

Отмечается, что Святослав был командиром взвода разведки 126-й бригады, опытный сержант и офицер ВСУ. Участвовал в боевых действиях с 2015 года в подразделениях "Азов" и ДШВ. Также он был известен ультрас симферопольской Таврии. У него был синий пояс по джиу-джитсу.

О его гибели сообщили в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны Одессы.

"Святой замкнул на себе большой контур задач в зоне ответственности подразделения. Во время штурмовых действий взял ситуацию под собственный контроль, ликвидировав вражескую пехоту, оказывая медицинскую помощь, обломок вражеской артиллерии остановил земной путь Святослава.

Наставник, настоящий собрат и воин по образу жизни, мы обязательно отомстим и умножим все твои начинания!", — говорится в сообщении.

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