Защита титула и возвращение экс-чемпиона: Киевстар ТВ будет транслировать международный вечер бокса

Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ стала эксклюзивным транслятором Международного благотворительного турнира по профессиональному боксу "У каждого своя мечта" под эгидой украинской промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions.

В субботу, 25 января, состоится вечер бокса в киевском Дворце спорта. Во время турнира титул WBO Global в первом полусреднем весе будет защищать шестой номер мирового рейтинга WBO Арам Фаниян. Его соперником станет опытный аргентинец Николас Хара. В прошлом году в своем предыдущем бою Арам одержал победу по очкам над мексиканцем Хуаном Родригесом.

Также на ринг выйдет бывший чемпион мира WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол, который сразится с другим представителем Аргентины Андресом Техадой. Последний бой украинец провел в июле 2023 года в Лас-Вегасе, уступив представителю Доминиканы Элвису Родригесу в 7-м раунде.

Кроме того, в течение турнира состоятся поединки лучших представителей олимпийских команд по боксу Киевской области и поединки ветеранов войны по формуле 3 раунда по 2 минуты. Завершит событие благотворительный аукцион, цель которого собрать 5 миллионов гривен. Средства будут направлены на закупку дронов для военных и поддержку организаций, которые возвращают незаконно депортированных на территорию РФ детей в Украину.

Напомним, ранее Киевстар ТВ объявлял о подписании контракта на 2025 год с промоутерской компанией Top Boxing Generation. Так что в новом году зрителей Киевстар ТВ ждут увлекательные вечера бокса от двух мощных отечественных промоушенов.

Не пропустите эксклюзивную трансляцию благотворительного турнира 25 января в 15:00 на Киевстар ТВ.

Киевстар ТВ – общий проект 1+1 media и Киевстар, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов украинского и мирового контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает для просмотра эксклюзивные проекты. Платформа насчитывает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Киевстар ТВ доступна всем операторам мобильной связи в Украине и всем интернет-провайдерам. Узнайте больше о новинках на платформе в телеграмм-канале "Кино для ТВ".

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