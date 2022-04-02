"Защитил титул": украинский чемпион ММА из погреба достал свой пояс в освобожденном от оккупантов Ирпене

"Защитил титул": украинский чемпион ММА из погреба достал свой пояс в освобожденном от оккупантов Ирпене

Ярослав Амосов с оружием в руках защищает Украину от российских захватчиков.

Украинский чемпион в полусреднем весе элитного бойцовского промоушена Bellator Ярослав Амосов в рядах терробороны помогал ВСУ выгонять российских оккупантов из своего родного города Ирпень.

После того, как город полностью оказался под контролем украинских военных, 28-летний спортсмен подошел к своему дому и из погреба вытащил пакет с поясом Bellator.

Украинский чемпион "защитил пояс" в подвале во время войны против России "Защитил титул"! Украинский чемпион Bellator Ярослав Амосов вернулся в уволенный Ирпень, где в подвале получил спрятанный чемпионский титул! Так Амосов скрывал титул при наступлении русских войск. И теперь – вернулся за титулом в уволенный украинский Ирпень! Опубликовано Общественное Спорт Суббота, 2 апреля 2022 г.

По словам бойца, чемпионский титул заранее спрятала его мать, после чего эвакуировалась из зоны боевых действий.

"Пояс с большой историей. И теперь я никому его не отдам. Моя мама надежно спрятала его, благодаря чему он пережил бомбардировки", - рассказал Амосов.

Кроме того, Ярослав сделал совместную фотографию с другими украинскими солдатами, которую потом выложил на свою страницу в Instagram.

Ранее сообщалось, что Амосов отказался проводить защиту титула против британца Майкла Пейджа, чтобы остаться защищать Украину от российских захватчиков

В активе Амосова 26 поединков и 26 побед в смешанных единоборствах.

В июне прошлого года Ярослав единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму и стал первым в истории украинским чемпионом элитного промоушена Bellator.

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