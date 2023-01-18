Защитили титул: "Интер" разбил "Милан" и стал обладателем Суперкубка Италии-2023

"Интер" разгромил "Милан" в матче за Суперкубок Италии. Поединок на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился со счетом 0:3 .

В первом тайме подопечные Симоне Индзаги дважды расписались в воротах соперника. На 10-й минуте "черно-синих" вывел вперед Федерико Димарко, а на 21-й минуте преимущество своей команды удвоил Эдин Джеко.

Во второй половине встречи "Интер" довел дело до разгрома и окончательно снял все вопросы о победителе. На 77-й минуте третий мяч в ворота "россонери" отправил Лаутаро Мартинес.

Таким образом, "нерадзурри" защитили звание обладателя Суперкубка Италии. В прошлом году "Интер" завоевал трофей в драматичной битве против "Ювентуса".

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